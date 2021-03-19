Bakan Dönmez müjdeyi verdi! Nisan ayında başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından notlar;

* 1956'da işletmeye alınmış. 1952'de inşaatına başlamış. Süleyman Demirel'in de çalışmalarını yaptığı tesis. 60 mw, 3 tribün üzerine kurulu. Bölgedeki tarımsal faaliyetlere de destek veren sulama yapan bir baraj. Şehre bir renklilik katan tesisimiz.

* (Mısır hakkında) Bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımızda arama faaliyetlerimiz oldu. Deniz yetki alanlarıyla ilgili ülkeler arasında itilaflar söz konusu oluyor. Mısır da ruhsat sahası açmayı ilan etti. Bizim deniz sahamıza saygı gösterecek şekilde ilan etti. Libya Mısır Lübnan diğer ülkeler de dahil olmak üzere çeşitli işbirliği fırsatları olabilir.

* Son yapılan açıklamalardan Türkiye doğal gazı bulmuş açıklamıyormuş gibi bir söylenti var. Ancak öyle bir şey yok. Biz Karadeniz'deki keşfi direkt açıklayacak vatandaşımızla paylaştık. Denizdeki araştırma ve çalışma olarak ciddi mesai gerektiren işler.

* Sadece enerji çalışmaları yok. Güvenlik konuları başta olmak üzere çeşitli konularda başlıklar var. Kısa sürede barışla anlaşarak sonuçlanması en büyük temennimiz.

* (Oruç Reis ve Barbaros): Oruç Reis çalışıyor şu anda. Barbaros ise çalışmalar kapsamında Tuzla tersanesinde. Sondaj gemilerine iş çıkarmak için 3 boyutlu çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Belirli çalışmalar sonrasında sondaja başlıyoruz.

NİSAN'DA YAPILACAK

* (Doğal gaz hedefi hakkında) İlk keşfimizi Ağustos ayında yapmıştık. Ekim ortalarında yeni keşif açıkladık. 405 milyar metreküplük bir keşif açıkladık. 2 kuyu açtık. Tespit kuyuları olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda üretim kuyusu olarak da ileride kullanacağımız sondajların içinde yer alıyor.

* Bir sonraki çalışma Kuzey Sakarya Gaz Sahası bölgesinde nisan ayında ilk sondaj yapılacak. İlk keşif amaçlı sondaj olacak. Akabinde Kanuni Gemimiz devreye girecek. Filyos'ta göreve hazırlanıyor. Kısa mesafeli seyir testleri yapıyor. Tuna 1, Türkali 1 ve 2'nin işlemlerini tamamlayacak.

* Önümüzdeki 5 yılda 30 ila 40 kuyuya ulaşmak. 2023'te ilk gazı karaya çıkarmak tabii ilk amacımız. 400 milyar metreküp toplam rezerv. Mühendislik çalışmaları tamamlandı. Yılda 10-15 milyar metreküp gazı vereceğiz.

* Testler tamamlandı. Ertuğrul Gazi seyrine başladı. Boş getirmek istemiyoruz. 1 hafta önce yola çıktı. Nisan ortalarında Hatay Dörtyol'da hizmete girecek.

* (Ekonomik Reform Paketi hakkında) Bizimle alakalı 5 madde yer alıyor. Madencilik, petrol, doğal gaz arama üretim yatırım ortamının iyileştirilmesi kısmında sona geldik. Maden kanununda sona geldik. Bu iş özellikle yer altı kaynaklarının üretilmesinde mümkün olduğu kadar hızlı ilerlemesini sağlayacak. Arama kısmı çok mühendislik çalışması gerektiren belki olumlu sonuca ulaşamayacağınız kısım.

* STK'larla enerji verimliliği hakkında projelerle ilgili görüşme temaslarda bulunduk. Tabii bazı yasalarda değişiklik gerekiyor onu da yapacağız. Elektrik enerjisinin depolanması konusu da diğer bir konumuz. Yüksek depolama için bazı gelişmeleri bekliyorduk. Hem maliyetlerin azalması, elektrik depolanması hakkında bazı gelişmeleri gördük. Bazı lokal semt ve mahallelerin elektriğinin depolanması hakkında adım atıyoruz.

* Kendi milli aracımızı trafikte göreceğiz. Bazı elektrikli araçlar vardı. Şarj altyapılarının yatırımıyla ilgili çalışmaları da bu dönemde yapacağız. Doğal gaz piyasasını yeniden yapılandıracağız. Rekabetçi bir ortam oluşturacağız. Bunlar doğrudan pakette yer alan hedeflerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti: Hükümetimiz bu tip değişim ve reformları yaptı.

* (Akkuyu Nükleer Santrali hakkında) İlk ünite 2023'te işleme geçecek. Hedef 4. reaktöründe temelinin seneye atılması. Son teknoloji yapılıyor. 4 reaktör 2026'da çalışmaya başlayacak. Dünyada 50'nin üzerinde reaktör çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız endişe duymasın, son derece güvenli. Küresel bir piyasadan bahsediyoruz. Herhangi bir risk anında kendisini otomatik olarak kapatacak.

* Uluslararası Atom Ajansı'na üyeyiz. Onların belirlediği belli kriterler var. Biz sürekli kriterlerin uygunluğunu denetliyoruz. Yapılan yatırıma göre yüzde 30'u yerli. 10 bin çalışan kendi vatandaşımız. İşletmeye geçince 4 bin insan çalışacak. Yarısı neredeyse yerli olacak. Rusya'ya giden öğrencilerimiz eğitimlerini aldı, geldi.

* (Yenilenebilir enerji hakkında) Türkiye olarak son yıllarda yenilenebilir enerjiye önem verdik. Yerli ve yenilenebilir kurulu gücümüz yüzde 60. Ciddi bir başarı söz konusu. Birçok Avrupa ülkesinden fazla bu rakamlar. Örnek gösterilen ülkelerden birsiyiz. YEKA modeli ile 2 ihale gerçekleştirdik. Güneşte 1000 mw'lık bir projenin fabrikası hayata geçti. Montajlar devam ediyor. O da Konya'da... 30 ilimizde 74 yarışma yapacağız. 10 katı başvuru olduğunu gördük. Önümüzdeki hafta yarışmalar başlayacak.

* Önümüzdeki haftalarda yarışma sonuçlarını paylaşacağız. Hedefimiz 1000 güneş, 1000 mw rüzgar enerjisi ihalesine çıkmak. Enerji ve maden politikamızı açıkladığımızda da bu rakamları belirtmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz.