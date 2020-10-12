Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.
12 Ekim 2020, Pazartesi 22:20 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrikli otomobiller, telefonlar ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız." ifadesini kullandı.
https://twitter.com/fatih_donmez/status/1315708006449979394
AA
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