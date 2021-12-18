Bakan Dönmez: Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden

Burdur’da ziyaretlerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, faaliyetleri sona eren mermer sahasının rehabilitasyon çalışmaları kapsamında fidan dikme törenine katıldı. Mermer ocağında çalışan işçiler ile bir araya gelen Bakan Dönmez ve beraberindekiler maden sahasına ağaç dikti. Enerji ve tabii kaynaklar politikaları planlandığında 3E dengesini gözettiklerini belirten Bakan Dönmez, "Enerji, ekonomi ve ekoloji dengesini gözettik. Bu çerçevede bir hususun altını sürekli çizdik. Dedik ki madenler de bizim çevre de. Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden" dedi.

Madencilik alanında her atılan adıma bir güruhun hep itiraz ettiğini vurgulayan Bakan Dönmez, "Türkiye ne zaman madenlerle ilgili bir adım atsa, bir takım güruh adeta bir koro halinde hep itiraz eder. Ne zaman ki akıldan, bilimden, izandan uzak ideolojileri dallanıp, budaklanır taraftar toplamaya başlarlar, işte o zaman dillerinin altındaki baklayı çıkarırlar. Biz bu hikâyeyi daha önce çok gördük. ‘Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı’ deyip tüm Türkiye’yi ateşe verenler daha dün gibi hafızalarımızda.

Tabi biz onların kim olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu, neyi amaçladıklarını gayet iyi biliyoruz. Bizler enerjide bağımsızlık derken onların hazımsızlık yaşadıklarının da farkındayız. Daha önce televizyonlarda, sosyal medyada, gazetelerde, Meclisimizde, hatta bizzat sahaları gezerek yapılan ağaçlandırma çalışmalarını öncesi ve sonrası görselleriyle her zaman paylaştık kamuoyuyla" ifadelerini kullandı.

"İlk 11 ayında 5 milyar doların üzerinde maden ihracatı gerçekleştirdik"

Madencilik alanında 2021’in 11 ayında 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Dönmez, yıl sonuna kadar 6 milyar doları hedeflediklerini söyledi. Madenciliğin ekonominin vazgeçilmez bir unsurunu vurgulayan Bakan Dönmez, "Madencilik ekonomik büyümenin, gelişmenin en önemlisi günümüz teknolojisinin ve pek çok sektörün altyapısını oluşturuyor.

Ekonominin vazgeçilmez unsurlarından biri. Sahip olduğu yüksek katma değer ve istihdam kapasitesiyle sürekli büyümesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken bir sektör. Çünkü madencilikte yatırımcı kazanıyor, milletimiz kazanıyor, devlet kazanıyor, madenciliği besleyen alt sektörler kazanıyor. Hele ki üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme modelimizde madencilik ekonomiyi besleyen en kritik sektörlerden biri haline gelecek. Madencilikte hiçbir zaman taviz vermediğimiz iki kırmızı çizgimiz var: İş sağlığı, güvenliği ve çevre" diye konuştu.

Üretim sonlanan maden sahalarına gelir getirici bitkiler dikiliyor

Rehabilitasyon sahalarına gelir getirici bitkiler dikilerek yurtdışına ve yurtiçine ihraç ettiklerini belirten Bakan Dönmez, "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz rehabilitasyon sahası da bunun en güzel örneklerinden biri. Üretimi tamamlanan sahamızda tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere toplamda 246 bin metrekarelik bir alan ağaçlandırıldı.

Bölgemiz 60 bin lavanta, 5 bin biberiye, 7 bin 500 badem ve 5 ton sedir karpeli ve deve dikeniyle yeniden yeşillendirildi. Bugün tıbbi ve aromatik bitkiler başta tıp, eczacılık ve kozmetik sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde kullanılıyor. Hem yurt içinde talebi oldukça fazla olan bir ürün hem de yurt dışına ihraç ettiğimiz önemli bir gelir kalemi" diye konuştu.

İHA