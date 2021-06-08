Ekonomi Bakan Dönmez o anları paylaştı: Keşfimizin ateşi

Bakan Dönmez o anları paylaştı: Keşfimizin ateşi

Ekonomi

Bakan Dönmez o anları paylaştı: Keşfimizin ateşi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğüne dair resmi sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

08 Haziran 2021, Salı 21:38 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklaması şu şekilde;

Karadeniz’deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye’mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak.



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