Bakan Dönmez 'rekor kırdık' diyerek detayları paylaştı!

Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Bakan Dönmez, 10 yıl öncesi ile kıyaslandığında güneş enerjisi maliyetlerinin 5'te 1 oranında düştüğünü söyleyerek, "Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen güneş enerjisinin geleceği kaygılardan ziyade, büyük bir beklentiyle oluşturuluyor. 'Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı 2020 Enerji Görünümü Raporu'nda, güneş enerjisinin tarihteki en ucuz enerji kaynağı olduğu ilan edildi. 10 yıl öncesi ile karşılaştırdığımızda, bugün güneş enerjisi maliyetleri neredeyse 5’te 1 oranında geriledi. Yani 5 katı oranında geriledi. Verimliliğin artması, teknolojinin gelişmesi ile bu maliyetlerin daha da düşeceği öngörülüyor. Gelecek 10 yılda artan küresel elektrik talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerjinin payı daha da artacak" dedi.





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'REKOR KIRDIK'

Bakan Dönmez, Türkiye'nin Şubat 2021 sonu itibariyle güneşte kurulu gücünün 6 bin 869 megawatt yükseldiğini belirterek, "Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7,1'ini güneş enerjisi oluşturuyor. 2021'in ilk 2 ayında devreye aldığımız 831 megawatt kurulu gücümüzün ise yüzde 24,3'ü güneş enerjisi kaynaklı. Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002 yılında sıfır iken, bugün yüzde 3,7'ye ulaştı. Şubat 2020'den bugüne kadar son 1 yıllık rakamlara baktığımızda ise güneşten elektrik üretimimiz, yüzde 50 oranında arttı. 2020'nin mayıs ayında ise, güneşten ürettiğimiz elektrik toplam üretimimizin yüzde 5,5'ine ulaşarak aylık bazlı rekor kırdık" diye konuştu.

Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)