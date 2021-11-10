Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye-Cezayir Enerji ve Madencilik Alanlarında Yuvarlak Masa Açılış Oturumu"nda, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücünün 100 bin megavata yaklaştığını söyledi.

Temiz enerji üretimini geliştirmek için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Modeli'ni (YEKA) oluşturduklarını kaydeden Dönmez, "Yerlileştirme politikamız çerçevesinde, geçen sene Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş panel fabrikasını Ankara'da devreye aldık. Doğal gaz arzının yüzde 50'sini LNG ile karşılayabilecek duruma geldik. Türkiye'de iki adet LNG terminali ve iki adet FSRU tesisi bulunmaktadır. Üçüncü FSRU tesisini de inşallah 2022'de devreye alacağız. 2021 itibarıyla yer altı doğal gaz depolama kapasitemiz 4,5 milyar metreküp düzeyine ulaşmıştır. Söz konusu kapasiteyi 2023'e kadar 11 milyar metreküpe çıkarma hedefimize ilişkin çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Dönmez, Türkiye ve Cezayir'den kamu ve özel sektör temsilcilerinin enerji ve madencilik sektörleriyle ilgili görüşmeler yürütmek üzere bir araya geldiğini dile getirerek, "Bu kapsamda, kamu ve özel sektör şirketlerimizin önümüzdeki dönemde yürüteceği çeşitli ortak projeler eliyle enerji ve madencilik sektörlerimizin güçlenmesinin her iki ülkenin de menfaatine olacağına gönülden inanıyorum. Türkiye olarak Cezayir ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi her alanda geliştirmek arzusunda olduğumuzu ve bu kapsamda çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

AA