Siyaset Bakan Dönmez tarih verdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin temelini atacak

Bakan Dönmez tarih verdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin temelini atacak

Siyaset

Bakan Dönmez tarih verdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin temelini atacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuk olduğu programda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. Reaktörün temelinin 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in online olarak katılacakları program ile atılacağını açıkladı.

28 Şubat 2021, Pazar 01:43 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuk olduğu programda, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. Reaktörün temelini, 10 Mart'ta Cumhurbaşkanımız ve Putin online olarak katılacakları program ile atacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, konuk olduğu programda şu ifadeleri kullandı:

"Akkuyu'da 2 sene önce ilk temeli, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in Ankara'dan online katılımları ile atmıştık. Ondan sonra sahada süratli bir çalışma başladı. Orada aslında 4 tane reaktör, 4 tane ünite planladık. Birinci ünite için şu anda reaktör kabı sahaya indi. 4 adet buhar üreticisi de sahaya indi. İkinci ünite ile ilgili olarak baktığımızda temeli tamamlandı. Kor tutucu dediğimiz çekirdek bir kap var, onun da montajı tamamlandı. Üçüncü ünitenin lisansı alındı. Burada inşallah 10 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanı ve Putinin online katılımı ile temeli atılacak. Sonra dördüncü reaktör gelecek. Hedefimiz, ilk reaktörü 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında almak. Sonra da birer yıl arayla bu üniteleri devreye almak"

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