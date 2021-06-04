Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı Açılışı ve Doğal gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde açıkladığı 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfini CNN Türk ekranlarında değerlendirdi.

'10 YILLIK İHTİYACIMIZI KARŞILAYACAK'

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Fatih Sondaj Gemimiz tam 1 yıl önce bu bölgede çalışmalara başlamıştı. 1 yıl içerisinde 3. büyük keşfini yaptı. Bugün 135 milyar metreküp daha ilave etmiş olduk. Yıllık ortalama 45-50 milyar doğalgaz tüketimimiz var.

Bu haline baktığımızda 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak gibi duruyor. Buradaki gazın maliyeti ithal edilen gaza göre ucuz olacak. Sisteme bağlanması ile birlikte hesaplamalar yapılacak, bir indirim gerekiyorsa yapılacak. 2023'te bu gaz Türkiye'ye gelecek, sisteme bağlanacak. Sisteme bağlanmasıyla birlikte hesaplamalar yapılacak, bir indirim gerekiyorsa yapılacak.

Beklentimiz şu: İnşallah 2023'te 10 sondajımızı tamamlamak. İlk etapta maksimum üretim olmuyor. 4-5 yıl içerisinde maksimum seviyeye ulaşmış olacak. 2023 için planladığımız günlük üretim miktarı yaklaşık 10 milyon metreküp civarında. Maksimum seviyeye ulaştığımızda bu rakam 15-20 milyar metreküpe ulaşabilir" dedi.

"YENİ KEŞİFLER İÇİN ROTA OLUŞTURULUYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz aramalarında yeni keşifler için rota oluşturulduğunu bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamdolsun. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'den çıkarılacak doğal gazın 2023'te hizmete sunulması bekleniyor.









İlgili Haberler Uzmanlar açıkladı: Yılda 6 milyar dolar cepte kalacak



