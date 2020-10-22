Bakan Dönmez: Türkiye'deki konutların ihtiyacını 25 yıl karşılayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'deki doğal gaz rezervi için açıklamada bulundu
22 Ekim 2020, Perşembe 17:22 Son Güncelleme:
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Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki sondaj çalışmaları devam ediyor. Doğal gazın 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bugünden gaz üretimi hayata geçmeyecek. Burada 3 yıllık çalışma süresi var. 25-30 yıllık bir üretim planı söz konusu olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradan gelecek gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak" diye konuştu.
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