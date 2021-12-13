Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle;

Bahar ile birlikte kış bitiminden sonra bir miktar gevşeme olabilir. İklim değişikliğiyle birlikte fosil yakıtlara karşı bir direnç var. Uzunca yıldır aslında bunlar konuşuluyor. Burada gelebilecek birtakım kısıtlamalar bu sektörün yatırım iştahını bastırıyor. Arzda beklenen artış olmadı biriken talebin bir anda gelmiş olmasından bir sorun var.

Geçen yıl petrol varil fiyatı 40-45 dolardı. Doğal gazın bin metreküpü 150 dolarların altına düşmüştü. Kömür fiyatı 40-45 dolar civarındaydı. Neredeyse 2 katı oldu. Kömür fiyatları da bunları takip etti.

Eylül Ekim aylarında 200-250 dolar fiyatlarına geldi. Pandeminin etkisi var. Pandemiden çıkışla birlikte bu kapanmalar artık eskisi kadar değil. Biriken bir talep vardı. Sadece sosyal hayatımız etkilenmedi ekonomik hayat da etkilendi. ABD'de son 40 yılın en büyük enflasyon rakamlarını konuşuyoruz. Avrupa'da da aynı durum var.

Dünya enerji fiyatlarında kış sonu gevşeme olabilir. İklim değişikliğiyle birlikte fosil yakıtlara karşı bir direnç var. Uzunca yıldır aslında bunlar konuşuluyor. Burada gelebilecek birtakım kısıtlamalar bu sektörün yatırım iştahını bastırıyor. Arzda beklenen artış olmadı biriken talebin bir anda gelmiş olmasından bir sorun var. Alternatif yakıtlar üzerinde konuşuluyor.

Elimizde doğal gaz var, kontratlar yapıldı. Bu kışa hazırlıklıyız.

Evlerde bir sıkıntı yok. Çin'de enteresan şeyler oldu. Kışa girerken kömür bağlantıları yaptılar. Artık bazı fabrikalara dediler ki üretimlerinizi biraz erteleyecekseniz. Elimizde doğal gaz var. Teknik olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Biz yılbaşına girmeden evvel bir sonraki yılın planlamasını yaparız. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde planlama yapıldı. Özellikle ikinci yarı yıldan sonra talep patlamasından dolayı 10 milyar metreküplük ilave söz konusu oldu. Kontratlar kısa dönemli bir yıllık yapılır. Bizim uzun dönemli boru hattından aldığımız kontratlarımız vardı. Biz bu kışa hazırlıklı girmiş olduk. Biz son 3-4 yıldır giriş kapasitelerinin noktalarını artırdık. Özellikle kış aylarında soğuk geçtiği zaman ısınma amaçlı kullanıyoruz. Giriş kapasitemizi artırmış olduk. Ülkemiz aslında sürekli gelişiyor. 81 ilin tamamı doğal gaz kullanıyor. Nüfusumuzun yüzde 80'i doğal gaza erişmiş durumda yüzde 70'i kullanıyor. Talebi karşılayacak teknik altyapıyı güçlendirmemiz gerekiyor.

LNC piyasası dünya marketinde giderek büyüyor. Hem kaynak giriş noktalarını aktarıyoruz. 1 yıl sonra da sıkıntı yaşamayız. Çünkü bugünden gelecek yılların planlamasını yapıyoruz. Bu ekstradan gelen talep artışı için biz ekstradan anlaşmalar yaptık. Avrupa'daki sıkıntı şu; benim bahsettiğim depoları dolduramadılar ve ilave gaza ihtiyaçları oldu. İlave gaza ihtiyaçları olunca talep de yükselmiş oldu. Biz bu büyük maliyetin bir kısmını üzerimize aldık. 4'te 3'ü devlet karşılıyor. Size eğer 100 lira fatura geliyorsa 300 lirasını devlet karşılıyor demektir doğal gazda. Konut da biz sadece yılbaşında %6 artışlarla gidiyorduk. Haziran'da %12'lik artış oldu. Hane halkının önceki yıla göre %18'lik bir artış oldu. Biz bu indirimleri yapmasaydık, hane halkına kabaca 3-4 kat daha yüksek bir fatura gelecekti.

Enerji fiyatındaki artışın hepsini tüketiciye yansıtmıyoruz. Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı.

DOĞAL GAZ KEŞFİ

Biz belki de dünya tarihinin en hızlı üretime hazırlık projesini yürütüyoruz. 2023 ilk çeyreğinde hedefimiz gazı getireceğiz. Saha büyük bir saha. İlk üretime 2023'te geçeceğiz. Çalışmalarımız bir taraftan devam edecek. Karadeniz'deki gaz 2023'te kullanılabilir hale gelecek. 20 yıl boyunca evlere giden gaz, Karadeniz gazı olacak. Hala devam eden çalışmalarımız var aynı yerde.