Ekonomi Bakan Dönmez’den 'elektrik' ve 'doğal gaz' açıklaması: 31 Ocak’tan itibaren...

Bakan Dönmez’den 'elektrik' ve 'doğal gaz' açıklaması: 31 Ocak’tan itibaren...

Ekonomi

Bakan Dönmez’den 'elektrik' ve 'doğal gaz' açıklaması: 31 Ocak’tan itibaren...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerinde uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak’ta sona ereceğini, doğal gazdaki kısıntının ise 31 Ocak’tan itibaren yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürüleceğini açıkladı.

28 Ocak 2022, Cuma 19:31 Son Güncelleme:
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Bakan Fatih Dönmez, sanayi tesislerinde uygulanan elektrik ve doğal gaz kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dönmez, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibariyle kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak’tan itibaren yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

DHA

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