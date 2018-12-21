Bakan Dönmez’den Hakkari’ye doğal gaz müjdesi

Hakkari’de güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristlere yönelik kararlı operasyonları sürerken, bir taraftan da önemli yatırımlar devam ediyor.

Vatandaşların yıllardır özlemini çektiği doğal gaz çalışmaları, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan ihale sonrası bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen tüm hızıyla devam etti.

'81 İLİMİZİN TAMAMI DOĞAL GAZA KAVUŞTU'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 81 ilin doğal gaza kavuştuğunu belirterek, "Önce millet, önce memleket diyerek çıktığımız bu yolda büyük bir adım daha atarak, Hakkari’ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. Batıda ne varsa doğuda o olacak anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.



