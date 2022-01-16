Bakan Dönmez, Karadeniz'de devam eden doğal gaz çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dönmez Twitter hesabından, doğal gazı karaya taşıyacak olan boruların işleme tesisine geldiğini gösteren video yayınlayarak, "Geri sayım devam ediyor…Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" notunu ekledi.





ANKARA(DHA)