Ekonomi Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması

Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması

Ekonomi

Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" açıklamasında bulundu.

16 Ocak 2022, Pazar 21:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Dönmez, Karadeniz'de devam eden doğal gaz çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dönmez Twitter hesabından, doğal gazı karaya taşıyacak olan boruların işleme tesisine geldiğini gösteren video yayınlayarak, "Geri sayım devam ediyor…Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" notunu ekledi.


ANKARA(DHA)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Sarıgül: Taksi sorunu bir günde çözülür
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
İhtiyaç militan bir muhalefet mi?
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Ne kadar borçlanmalıyım?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ev aletlerinde enerjik dönüşüm
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Evde kolay tasarruf
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Araba alıp satacaklar dikkat! Düzenleme geliyor! İkinci el araçlarda...