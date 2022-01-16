Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" açıklamasında bulundu.
16 Ocak 2022, Pazar 21:44 Son Güncelleme:
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Bakan Dönmez, Karadeniz'de devam eden doğal gaz çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Dönmez Twitter hesabından, doğal gazı karaya taşıyacak olan boruların işleme tesisine geldiğini gösteren video yayınlayarak, "Geri sayım devam ediyor…Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" notunu ekledi.
https://twitter.com/fatih_donmez/status/1482772263774699520
ANKARA(DHA)