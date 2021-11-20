Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması: Hedef 2023!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testinin günlük 650 bin metreküpe kadar yükselen akışla devam ettiğini belirtti.
20 Kasım 2021, Cumartesi 17:08 Son Güncelleme:
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Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından, Karadeniz gazına ilişkin rerezvuar testi çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Dönmez, 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu rezervuar-2 ve rezervuar-3 testinin başarıyla tamamlandığına dikkat çekerek, "20 Kasım 2021; Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testi günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz" dedi.
Bakan Dönmez, test çalışmasında çekilen videoyu da paylaştı.
https://twitter.com/fatih_donmez/status/1462047246065799169?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
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