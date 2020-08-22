Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili "Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz" dedi.

Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde.

Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar."

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