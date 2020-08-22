Ekonomi Bakan Dönmez'den sevindiren doğal gaz açıklaması: Fiyatların düşmesi kaçınılmaz

Bakan Dönmez'den sevindiren doğal gaz açıklaması: Fiyatların düşmesi kaçınılmaz

Ekonomi

Bakan Dönmez'den sevindiren doğal gaz açıklaması: Fiyatların düşmesi kaçınılmaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili yaptığı açıklamada indirim sinyali vererek "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 15:07 Son Güncelleme:
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Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili "Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz" dedi.

Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde.

Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar."

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