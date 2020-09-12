Ekonomi Bakan Dönmez'den sondaj açıklaması: Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır

Bakan Dönmez'den sondaj açıklaması: Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır

Ekonomi

Bakan Dönmez'den sondaj açıklaması: Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sondaj çalışmaları konusunda, "Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." dedi.

12 Eylül 2020, Cumartesi 17:44 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar." dedi.

"Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." diyen Dönmez, "İki yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız, gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler." ifadelerini kullandı.

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