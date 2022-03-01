Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklama ile dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar lehine iyileştirmeler yapmış olduk. Mesken abone grubunda oturduğumuz ev statüsündekiler yararlanıyor. Vakıf, dernek ve cemevleri de bu kapsama alınmış oldu. Kırsal alanlardaki vatandaşlarımızın içme suyu şebekesindeki ihtiyaçları vardı. Bunlar da dahil edilmiş oldu. KDV yüzde 8'e düşürüldü.

"VARSA PROBLEM DÜZELTİLİR"

Mevzuata göre 30 gün içerisinde okunması lazım. Bazen tatil günleri olabiliyor. Bazen de vatandaşımız evinde olmuyor bahçesi kapalı okuma elemanı sayacı okuyamıyor. Birkaç gün önce ve sonra okumalar olabilir. Biz 8kw saat gün dediğimizde 30 günle çarptığımızda 240’tır.

İki gün önce de okunduğu zaman 16 kw saat daha düşük hesaplanacak. Bunu sistem otomatik olarak kayıtlı olduğu için program bu şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımız EPDK’ya müracaat edebilir varsa bir problem düzeltilir.

RUSYA-UKRAYNA MESELESİ GÜNDEMDE! BU ENERJİ MALİYETLERİNE NASIL YANSIYOR?

Sıcak çatışmaya dönüşmüşse örneğin Rusya, Ukrayna krizinde olduğu gibi bu emtialar çok çabuk etkilenen emtialardır. Ukrayna, Avrupa’ya giden gaz boru hattının önemli güzergahlarından bir tanesidir. Kriz noktaları ister istemez fiyatları etkiliyor. Yaptırımlar konuşuluyor bunun kapsamı henüz netleşmedi. Hangileri olacak hangileri olmayacak bunlar da fiyatlamaları etkileyecektir.

Krizden önce doğal gazın Avrupa'daki fiyatı bin metre küpü 900 dolar iken sıcak çatışmayla bin 400 dolara çıktı. Gevşeme oldu ve şu an bin 100 dolar civarlarında. Petrol şu anda 100 dolar seviyelerinde devam ediyor.

Ümit ederiz orada bir huzur hakim olur ve piyasalara etkisi sınırlı kalmış olur. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Türkiye olarak da pozisyonumuzu Sayın Cumhurbaşkanı izah etti. Her iki ülke ile tarihsel bağlarımızın olduğunu son dönemde ticari ve siyasal anlamda her iki ülke ile iyi ilişkilerimiz oldu. Böyle bir durumun bizim için kabul edilemez olduğunu ifade etti sayın Cumhurbaşkanımız.

SAVAŞ BİZİ ETKİLEYECEK BOYUTA GELDİ Mİ?

Pandemi esnası ve sonrasına baktığımızda dalgalı bir piyasadan bahsediyoruz. Sadece enerji ürünleri açısından değil. Ham madde fiyatlarında artışlar oldu. Pandemi sonrası doğal gaz bin 400 dolarlara kadar çıkmıştı. Hatta bir iki günde 2 bin dolarları test etti. Pandemide tonu 50 dolar olan kömür 250 dolara çıktı. Yıl başı itibarıyla bir miktar gevşemişti. Geçtiğimiz yıl yüklerin büyük bir kısmını devlet üzerine aldı. Hem doğal gaz hem de elektrikte benzer bir uygulamaya gittik. Geçtiğimiz yıl devletin yüklenmiş olduğu bedel yaklaşık 100 milyar liradır.

Enerji ürünlerine doğrudan destek miktarı 165 milyar liradır. Zaman zaman hanehalkı bazında biz destek miktarını ifade ediyoruz. Hane başına 5 bin liralık bir destektir. Bu sene destek miktarı da bu rakamın altında olmayacaktır. Artan maliyetlere rağmen ki bunun bir kısmını faturalara yansıtmak zorunda kaldık. Elektrik ve gazda destek miktarı geçtiğimiz yıldan fazla olacak gibi duruyor.

"TEDARİK ŞİRKETİNİ DEĞİŞTİRME HAKKINIZ VAR"

Vatandaşımız eski alışkanlıklarıyla elektrik dağıtım şirketinden elektrik aldığını biliyor. Normalde elektrik dağıtım şirketi bize elektrik satmıyor. Elektriği üreten şirketlerden daha doğrusu elektriği bizim kapımıza kadar getirmekle sorumlu bir faaliyet alanından bahsediyoruz. Bir yerde nakliye işi yapıyorlar.

Biz elektriği tedarik şirketlerinden satın alıyoruz. Bu tedarik şirketleri de elektriği doğrudan üreticiden almak suretiyle günlük bir elektrik borsamız var orada oluşan fiyattan elektriği alıp bize satışını yapanlar bunlardır. Birçok vatandaşımız serbest tüketici konumundadır. Tedarik şirketini seçme ve değiştirme hakkınız vardır.

Elektriğin fiziksel olarak bize ulaştıran elektrik dağıtım şirketleridir. Elektriğin kalitesi ve sürekliliği dağıtım şirketinin sorumluluğu altındadır. Tedarik şirketinden fiyatı ayrıştırarak biz rekabet içerisinde bunu alma imkanına sahibiz. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin büyük çoğunluğu başka şirketlerden de alabiliyor. Tedarikçinizle anlaşamadığınızı değiştirebilirsiniz."