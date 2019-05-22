Bakan duyurdu: 11 bin memur kadrosu

Bakan Gül yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İLAN YIL İÇERİSİNDE

“Yeni personel talebimiz, Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz. Bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacağız.”