Bakan duyurdu: 380 bin öğrencinin yurt ücretleri geri ödenecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayı yurt ücretlerini vermiş yaklaşık 380 bin öğrencinin ödediği ücretlerin iade edilmeye başlandığını ve ödenecek tutarın 52 milyon 295 bin 858 TL olduğunu açıkladı. Bakan Kasapoğlu, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almayacaklarını bildirdi.

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