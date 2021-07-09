Bakan Elvan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Sayın Janet Yellen ile görüştük. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" dedi.

DHA