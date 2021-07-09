Ekonomi Bakan Elvan, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü

Bakan Elvan, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü

Ekonomi

Bakan Elvan, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.

09 Temmuz 2021, Cuma 14:34 Son Güncelleme:
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Bakan Elvan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Sayın Janet Yellen ile görüştük. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" dedi.

DHA

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