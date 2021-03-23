Ekonomi Bakan Elvan: Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık

Bakan Elvan: Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık

Ekonomi

Bakan Elvan: Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık." dedi.

23 Mart 2021, Salı 22:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden ilan edildi.

Reformda öne çıkan başlıklar şöyle:

Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacaktır.

Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacaktır.

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacaktır.

Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak, çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak, katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecektir.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dosta gurur düşmana korku
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Destek mi köstek mi?
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
53 yaşınızı dolduracaksınız
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
'Kaplama' ekonomisi! Lastik başına 5.100 lira kâr
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Ev almak için 15 adım
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Dönmez 'rekor kırdık' diyerek detayları paylaştı!