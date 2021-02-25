Ekonomi Bakan Elvan: Ekonomik Reform çalışmasının sonuna geldik

Bakan Elvan: Ekonomik Reform çalışmasının sonuna geldik

Ekonomi

Bakan Elvan: Ekonomik Reform çalışmasının sonuna geldik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren 'Ekonomik Reform' çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" dedi

25 Şubat 2021, Perşembe 08:55 Son Güncelleme:
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Bir süredir devam eden ekonomik reformlara ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan reformlara ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını söyledi.

Bakan Elvan "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren 'Ekonomik Reform' çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki Salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planını milletimizle paylaşacağız. Bir sonraki haftada Ekonomik Reform Paketimizi kamuoyuna açıklayarak ülkemizi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığımız bir kez daha ortaya koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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