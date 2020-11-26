Gündem Bakan Elvan ve Gül'ün iş dünyası ile görüşmeleri yarın başlıyor

Bakan Elvan ve Gül'ün iş dünyası ile görüşmeleri yarın başlıyor

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Bakan Elvan ve Gül'ün iş dünyası ile görüşmeleri yarın başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün iş dünyası ile yapacağı görüşmelerin ilki yarın 09.30'da TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile yapılacak.

26 Kasım 2020, Perşembe 18:37 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Elvan ve Gül, yarın saat 09.30'da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle cumartesi günü gerçekleştirilecek görüşmeye Elvan ve Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

Dolmabahçe'de yapılacak görüşmeler basına kapalı olacak.

Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lerle devam edecek.

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