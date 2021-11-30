Ekonomi Bakan Elvan’dan büyüme açıklaması! ‘Gerekli adımlar atılacaktır’

Bakan Elvan’dan büyüme açıklaması! ‘Gerekli adımlar atılacaktır’

Ekonomi

Bakan Elvan’dan büyüme açıklaması! ‘Gerekli adımlar atılacaktır’

Yüzde 7,4'lük 3. çeyrek büyüme verisini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır' dedi.

30 Kasım 2021, Salı 13:22 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımların atılacağını belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu yılın 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dış talebin büyümedeki etkisine dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti:

"Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir."

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