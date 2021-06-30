Bakan Elvan’dan enflasyon ve büyüme açıklaması

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları:

Önümüzdeki en önemli ve en öncelikli sorun yüksek enflasyon. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Merkez bankası sıkı para politikasındaki kararlı duruşunu sürdürdükçe başarı da gelecek.

Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz.

Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum.