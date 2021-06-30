Ekonomi Bakan Elvan’dan enflasyon ve büyüme açıklaması

Bakan Elvan’dan enflasyon ve büyüme açıklaması

Ekonomi

Bakan Elvan’dan enflasyon ve büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İlk çeyrek büyümesinde hem yatırım harcamalarının hem de dış talebin katkı sağladığını görüyoruz. Yılın 2’nci çeyreğinde güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz" dedi.

30 Haziran 2021, Çarşamba 17:31 Son Güncelleme:
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Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları:

Önümüzdeki en önemli ve en öncelikli sorun yüksek enflasyon. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Merkez bankası sıkı para politikasındaki kararlı duruşunu sürdürdükçe başarı da gelecek.

Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz.

Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum.

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