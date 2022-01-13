Bakan Ersoy, canlı yayında 2022 turizm hedefini açıkladı

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Turizm geliştirme ajansı salgın sürecinde kritik rol aldı. Turizm geliştirme ajansının çalışanları tamamen profesyonellerden oluşuyor. Denetim mekanizmalarını çok iyi kurduk. Sertifikasyonu sağlayacak firmaları akredite ettik. Uluslararası firmaları seçtik. Ayda en az 2 kere sıkı denetim yapıldı. Mutasyonlarla karşılaştıkça biz de kuralları değiştirdik. Bizden aylar sonra diğer ülkeler de bu sisteme geçmeye çalıştı ama bizim kadar başarılı olamadılar.

"HAYATIMIZDA KALICI OLACAK"

Sertifikasyon programı o kadar başarılı ki, hayatımızda kalıcı olacak. Kanun'da düzenlemeleri yapıldı. Kovid'le birlikte hijyen ön plana geçildi. Hijyenle ilgili denetimlerle ilgili birçok kuralın kalıcı olması gerekiyor. Sürdürülebilir turizm ve yeşil serfitikası birkaç yıla yayılacak. Sektörü buna hazır hale getirmemiz gerekiyor.

Bizim yaptığımız çalışmaları dünyaya örnek gösterecekler. Siz bu yatırımları zamanında yapmazsanız bedellerini dolaylı şekilde ödeyeceksiniz.

"2022'DE 35 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİR HEDEFİMİZ VAR"

2019'da iyi bir yıl geçirmiştir. Yaklaşık 51.7 milyon turist almıştık. Pandemi ile birlikte turist sayımız 16 milyona indi. 2020'de 29 milyon turist 24 milyar gelire geldi. 2022 yılı için 35 milyar dolar turizm gelir hedefimiz var. 2 buçuk milyon İngiliz turist bekliyoruz.

"YÜZDE 65 ARTIŞ VAR"

22 ülkede televizyon tanıtımı yapıyoruz. THY'nin uçtuğu her yeri destinasyon olarak kabul ediyoruz, her noktaya konsantreyiz. Omciron mutasyonunu atlattıktan rezervasyonların artacağını düşünüyor. Geçen seneye göre erken rezervasyonda yüzde 65 civarında artış var.

"SAĞLIK TURİZMİNDEN YÜZDE 10 PAY ALMA HEDEFİMİZ VAR"

Birçok hedef ürünlerimiz var. Sağlık turizmi için kalanların süreleri uzun. Doğal olarak harcama tutarları da yüksek oluyor ve yanlarında refakatçı da getiriyor. Bunlara baktığımız zaman sağlık turizminin hayati önemi var. Sağlık turizminden yüzde 10 pay alma hedefimiz var. Vaka sayıları çok oldu ama kimseyi koridorda bırakmadık, herkesin tedavisini üstlendik. Dünyada bu görülüyor. Kriz yaşamadan geçiren yegane ülkelerden biri Türkiye. Bu da bizim için olumlu bir tanıtım oldu. Orada da çok hızlı çıkış yakalayacağız. İstanbul gastronomide marka olacak. Türkiye'nin yatırım iştahı da var potansiyeli de var.

"ÖĞRENCİLER İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR"

Önceliğimiz yerli istihdam. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Turizm okullarına öğrencilerin talebi arttı. Öğrenciler 3 lisan öğreniyor ve istihdama katkı sağlıyor. Otellerin yoğun olduğu bölgelerde lojman ihalelerini açıyoruz. Bu sorunu da kökten çözmüş olacağız. Teşvikli kredi çalışması hazırlığımız var. Vergi yüklerinin azaltılması için çalışıyoruz.

Bodrum kalesinde uzun bir restorasyon süreci vardı. Bu süreci hızlandırdık. Hizmete açmak önemli. Kesintiyi uzun yaptığınız zaman o pazar değer kaybeder.