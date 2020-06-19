Bakan Ersoy, işletmeler için yeni kredi paketini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restoran ve kafe işletmecileri için yeni kredi paketi duyurusunda bulundu.

Ersoy konu hakkında, "3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon ve üzeri cironuz varsa 20 milyon kademeli 4 kredi mevcut. Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası'na başvurduklarında bu krediden yararlanabilecekler. İki kriter mevcut. Biri Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeleri olması lazım, ikincisi Ziraat Bankası'nın pos cihazlarını kullanmaları lazım" dedi.

İHA



