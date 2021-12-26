Bakan Ersoy, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ersoy, yayımladığı mesajında Kurtuluş Savaşı'nın topyekün bir vatan müdafaasının destanı olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolda Kurtuluş Savaşı önce bölge bölge direnişin, ardından birlik bilincinin teşekkülünün, sonrasında ise topyekûn bir vatan müdafaasının destanıdır. Diyebiliriz ki mukaddesata kalbi ve fikri olarak mutlak adanmışlığın, bir ve bütün halde milli iradeye dönüştüğü mücadelenin adıdır Kurtuluş Savaşı. Zaferi getiren de bu dönüşüm olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları Ankara'ya gelmeden önce işte bu oluşumu tamamlamışlar ve artık arkalarında büsbütün bir milletin varlığıyla geleceğin başkentine gelmişlerdir. Dolayısıyla 27 Aralık 1919 alelade bir gelişin tarihi değildir. Hazırlıkların, amaçların, hedeflerin tamam olduğu; temelinde bir inanç, ufkunda bir fikrin bulunduğu, zafere kilitlenmiş bir harekâtın adeta hücum emridir 27 Aralık. Tarihin değiştiği anlarda yaşananları anlamak için o yaşanmışlığın altında yatan ruha ve düşünceye bakmanın esas olduğunu asla unutmamak, şanlı tarihimizin her bir anı gibi 27 Aralık tarihini de bu doğrultuda değerlendirmek mühimdir. Zira olaylar yaşanır ve geride kalır, fikirler ise ilerlemeye devam eder. Ankara'ya gelişinin 102'inci yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Türk milletini tam bağımsızlık iradesinin ve muasır medeniyet idealinin kalbi olma gururunu yaşayan bütün Ankaralıların bu kutlu gününü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA