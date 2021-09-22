Siyaset Bakan Ersoy'dan BM'de Göbeklitepe paylaşımı

Bakan Ersoy'dan BM'de Göbeklitepe paylaşımı

Siyaset

Bakan Ersoy'dan BM'de Göbeklitepe paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan BM'deki Göbeklitepe dikilitaşının replikası paylaştı. Bakan Ersoy, "Anadolu topraklarının tüm insanlık için önemini ortaya koyan Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

22 Eylül 2021, Çarşamba 12:07 Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasına ilişkin paylaşımda bulundu. 

 Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle BM Yerleşkesi'nde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki P18 sütununun örneğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ziyaret ettiklerini belirtti. Bakan Ersoy, "Anadolu topraklarının tüm insanlık için önemini ortaya koyan Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


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