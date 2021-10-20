Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

Çok çok önemli bir proje çok heyecanlıyız. Kısa sürede gerçekleştirdik. Şu anda her şey hazır son rötuşları yapıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi çok büyük bir kompleks. Bütün İstanbul ekiplerimizin depoları var. AKM 29 Ekim'de açılıyor. Cep sineması ve ayrı bir salon olarak galerimiz var.

Son teknoloji ile yapıldı sahne teknolojisi. Performansı artırmak istiyorsanız döner sahne sistemi olması gerekli. Oyun sırasında da sahneyi değiştirebiliyorsunuz. Burada daha hızlı olabilir etkinlik.

İçinde kafeleri restoranları var. 24 saat yaşayan bir kültür sokağı var. Kütüphaneye doğru uzuyor.

Dış cephedeki görüntünün hepsi korundu. 96 bin metrekare kapalı alan var eskisinde yarısı kadar vardı. Burayı biz 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. Böyle özel bir yer böyle özel bir günde açılsın istedik. O akşam bizim için çok önemli. Sinan operası ile açıyoruz. Açılış için özel yazıldı. Konusu Mimar Sinan. 2 gün üst üste o çıkacak. Ertesi gün yine sanat severler için oyun tekrar sergilenecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi

İlk uygulaması 29 Ekim’de başlıyor. Beyoğlu Kültür Yolu projesi festivali ile başlatıyoruz. Binden fazla sanatçı katılacak. 60 ayrı noktada etkinlikler olacak.

Meydan etkinliklerimiz olacak. Galata Kulesi meydanında Gezi Parkı’nın meydanında buralarda bizim sanatçılarımız konserler verecek. Çok yoğunluk olmayacak aktivitelerin hepsi ücretsiz. Kapasitenin geniş olduğu yerlerde ücretsiz.

Birçok bina var. Galataport’ta işin içinde Galata Kulesi de Atlas sineması da Maksim sineması da içinde Emek sineması da işin içinde. 22 Ekim itibariyle bir uygulama açacağız. Beyoğlu Kültür Yolu rotasındaki tüm ekinlikleri görebileceksiniz. İsterseniz size uyarı mesajları da gelecek.

Kültür sanat adına aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Bizim öncelikli hedefimiz; Beyoğlu Kültür rotasını Türkiye’nin bir markası haline getirmek daha sonra dünya markası haline getirmek.

Bizim saydığımız yerlerin hepsi restorasyondan geçti. 3 yıldır hazırlanıyoruz derken bunu kastediyorum. Omurgasını oluşturduk ete kemiğe büründü şimdi ruhunu vereceğiz. 60 noktada sabah öğle akşam etkinlik olacak. Galataport’tan AKM’ye kadar.

Pandemi sebebiyle birçok uluslararası etkinliklere garanti veremiyoruz. İstanbul dünya markasıdır. İstanbul’da en küçük hedef global olmaktır. Bu bir iki aylık bir proje değildir, 3 yıllık bir projedir.

AKM açılırken Beyoğlu Kültür Yolu projesini de başlatıyor. Kültür sanat pandemide çok etkilendi. İstanbul ile birlikte biz kültür sanata yoğunlaşacağız. Farkındalık yaratabileceğimiz en büyük hazinemiz. Beyoğlu Kültür Yolu’nun birkaç tane amacı olacak. Ağırlıklı olarak bizim sanatçılarımız konser verecek.

İnsanlar aslında pandemi ile yaşamayı öğrendiği için yönetilebilir bir hal alıyor. Uluslararası kültür sanat kurumları ile görüşme halindeyiz. Bir süre içinde tarihleri sabitlenecek. Her yıl hem ilkbahar hem de sonbahar olacak.