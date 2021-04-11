Siyaset Bakan Ersoy'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı

Bakan Ersoy'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı

Siyaset

Bakan Ersoy'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

11 Nisan 2021, Pazar 23:10 Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzay istasyonundan çekilen Van Gölü'nün büyüleyici fotoğrafı NASA tarafından düzenlenen çevrim içi yarışmada finale kalan iki fotoğraftan biri oldu. Uzaydan bile görüntülenen ülkemizin bu eşsiz güzelliğine oy vermek için Van Gölü'nü oyla." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın yapıldığı internet sitesinin linkini ve "#VanGölünüOyla" etiketini paylaşan Bakan Ersoy, Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.


AA

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