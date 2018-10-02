Bakan Ersoy, Twitter hesabından DT'nin bugün açılışı yapılacak yeni sezonuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, "Yeni bir sezona 'merhaba' derken Devlet Tiyatroları çalışanlarımızın 2018-2019 tiyatro sezonunun başarılı ve her şeyden önemlisi sanat dolu geçmesini diliyor; tiyatroseverleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadesini kullandı.

AA