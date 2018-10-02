Bakan Ersoy'dan "yeni tiyatro sezonu" mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları'nın (DT) yeni sezonunun başarılı ve sanat dolu geçmesi temennisinde bulundu

02 Ekim 2018, Salı 19:32
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Bakan Ersoy, Twitter hesabından DT'nin bugün açılışı yapılacak yeni sezonuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, "Yeni bir sezona 'merhaba' derken Devlet Tiyatroları çalışanlarımızın 2018-2019 tiyatro sezonunun başarılı ve her şeyden önemlisi sanat dolu geçmesini diliyor; tiyatroseverleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadesini kullandı.

AA

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