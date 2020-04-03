Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Corona virüsle mücadelemizde bilinç daha da pekişti. Corona virüsün ne kadar hızlı yayıldığını anlamıştık. Daha detaylı ele almak istiyorum.

Virüs taşıyan yani ilk taşıyıcı yayılıma kaynaklık edecek birçok kişinin varlığına yol açtı. Taşıyıcı görmeyen birçok kişi zincirleme bulaşma ile hayatını kaybetti. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.

18 bin 135 hastanın her birini anlattığım olaydaki virüs taşıyan yerine koyun.

Tespit edilmemiş başka hastalar olduğu gerçeğini buna ilave edin.

Yayılımın ne kadar hızlı, kolay olduğunu hatırlayın.

Bizi güvenceye alan tedbir belli. Temas içinde olmayacağız.

Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın.

Can kaybı 425 oldu

Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2 bin 786 pozitif vaka.

Bugün 69 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 425. İyileşen hasta sayısı 484'e yükseldi.

25 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vakalarımız var.

İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.

İzmir'de 27 kişi hayatını kaybetti.

Corona virüse bağlı vefatların en çok görüldüğü 10 il:

İstanbul: 117 İzmir: 18 Kocaeli: 8 Ankara: 7 Konya: 7 Zonguldak: 5 Trabzon: 5 Balıkesir: 5 Adana: 3 Sakarya: 3

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkellerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şuan 25 ilde can kaybımız olmadı. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul.

60 yaş üstünün çok kritik olduğu, yoğun bakımda yatan hastaların %64'ünü oluşturuyor. Hayatını kaybedenlerin %80'i 60 yaş üstü oluşturuyor.

Yoğun bakımdaki hastalarımızın %74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım hastaları geliyor. KOAH hastalarımızın 55-90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Hastaların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin olduğunu görüyoruz.

Sosyal izolasyon konusunda çokça çağrı yapmamıza rağmen başarılı olduğumuzu görmüyorum. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizde uyulmadığını görüyoruz. Belirti vermeyen taşıyıcılar olan gençlerimizin de riski daha fazla arttırdığı ortadadır.

Biz bir takım simülasyonlar yapıyoruz. Fakat biz salgının başındayız. Tekrarla söylüyorum, temas izolasyon ve sosyal mesafenin çok önemli olduğu, mümkünse herkesin evinden çıkmamasını istiyoruz.





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