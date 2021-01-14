Bakan Fahrettin Koca, kaç kişiye aşı yapıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün başlayan corona virüs aşılamasında kaç kişiye aşı yapıldığını açıkladı.
14 Ocak 2021, Perşembe 13:56 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sağlık çalışanları ile başlayan kitlesel aşılama programında şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1349667600230395910