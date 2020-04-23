Bakan Fahrettin Koca'dan 23 Nisan'a özel paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Nisan'a özel bir video paylaştı.
23 Nisan 2020, Perşembe 17:29 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı.
Video, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan 'bana yaklaşma' sözünü içeren videosuna atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1253323324479819778