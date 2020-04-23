Türkiye Bakan Fahrettin Koca'dan 23 Nisan'a özel paylaşım

Bakan Fahrettin Koca'dan 23 Nisan'a özel paylaşım

Türkiye

Bakan Fahrettin Koca'dan 23 Nisan'a özel paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Nisan'a özel bir video paylaştı.

23 Nisan 2020, Perşembe 17:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı.

Video, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan 'bana yaklaşma' sözünü içeren videosuna atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Normalleşme
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Orhan Pamuk’la karantina günleri
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma