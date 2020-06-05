Bakan Fahrettin Koca'dan önemli maske açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
05 Haziran 2020, Cuma 15:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske paylaşımı şöyle:
Kullanılmış maske ve eldivenler, virüsle temas etmiş olabileceği, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ İÇİN risklidir. Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Bugün 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1268876279245352961
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN