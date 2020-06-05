Türkiye Bakan Fahrettin Koca'dan önemli maske açıklaması

Bakan Fahrettin Koca'dan önemli maske açıklaması

Türkiye

Bakan Fahrettin Koca'dan önemli maske açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

05 Haziran 2020, Cuma 15:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske paylaşımı şöyle: 

Kullanılmış maske ve eldivenler, virüsle temas etmiş olabileceği, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ İÇİN risklidir. Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Bugün 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim.


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