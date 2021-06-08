Gündem Bakan Gül 'geri sayım başladı' diyerek duyurdu

Bakan Gül 'geri sayım başladı' diyerek duyurdu

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Bakan Gül 'geri sayım başladı' diyerek duyurdu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlık bahçesinde 'Güneş' adlı kediyi beslerken çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, 'Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı' dedi.

08 Haziran 2021, Salı 13:35 Son Güncelleme:
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Bakan Gül, Twitter hesabından, bakanlık bahçesinde bakanlık personeli tarafından bakılan 'Kahve' adlı kedi ile yavruları 'Güneş' ve 'Duman'ın fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafların birinde Bakan Gül'ün 'Güneş'i kendi elleri ile beslediği görüldü. Bakan Gül paylaşımında ayrıca, hayvanlara yönelik eziyet, kötü muamele, öldürme gibi eylemlerde hapis cezası öngören hayvan hakları ile ilgili yasa teklifine ilişkin, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı" ifadesini kullandı. Öte yandan Bakan Gül'ün zaman zaman bakanlık bahçesindeki anne ve yavrularıyla ilgilendiği öğrenildi. 

DHA

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