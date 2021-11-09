Bakan Gül yeni uygulamayı duyurdu! 81 ilde uygulanmaya başlandı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-duruşma' uygulamasının bugün itibariyle 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu.
09 Kasım 2021, Salı 10:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan "e-duruşma" bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.
https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1457965559958671370
BUNLARI DA OKUYUN