Bakan Gül yeni uygulamayı duyurdu! 81 ilde uygulanmaya başlandı

İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan "e-duruşma" bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.







