Türkiye Bakan Gül yeni uygulamayı duyurdu! 81 ilde uygulanmaya başlandı

Bakan Gül yeni uygulamayı duyurdu! 81 ilde uygulanmaya başlandı

Türkiye

Bakan Gül yeni uygulamayı duyurdu! 81 ilde uygulanmaya başlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-duruşma' uygulamasının bugün itibariyle 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu.

09 Kasım 2021, Salı 10:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan "e-duruşma" bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çiğdem Aydın’ı uğurlarken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İhtimaldir
Rauf Tamer
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Azerbaycan tezkeresi Meclis'te!