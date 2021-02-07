Siyaset Bakan Gül'den '7 Şubat MİT krizi' açıklaması

Bakan Gül'den '7 Şubat MİT krizi' açıklaması

Siyaset

Bakan Gül'den '7 Şubat MİT krizi' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 9 yıl önce MİT'e kurulan kumpasın 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımı olduğunu belirterek, 'Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz' dedi.

07 Şubat 2021, Pazar 17:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Gül, Twitter hesabından, FETÖ'nün '7 Şubat MİT Kumpası'nın 9'uncu yıl dönümünde açıklamada bulundu. Bakan Gül, "7 Şubat 2012'de MİT'e kurulan kumpas, 15 Temmuz’a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımıydı. FETÖ ile işbirlikçileri attıkları her adımda, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset ve cesaretiyle karşılaştı. Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk Yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir" dedi.

İlgili Haberler
CHP'de 'parti bölünmesin' hareketi: Kılıçdaroğlu 3 vekille görüşecek



Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
‘Başka şekilde’
Rauf Tamer
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
Hakan Çelik
Pandemi günlerinde uçak güvenli mi?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Murat Çelik
TBMM ile AYM arasında neler oluyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bir ‘68 eylemcisi’ olarak ...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER CHP'de 'parti bölünmesin' hareketi: Kılıçdaroğlu 3 vekille görüşecek