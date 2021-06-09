Türkiye Bakan Gül’den flaş mesaj: Neşe Nur Akkaya ile görüştüm…

Bakan Gül’den flaş mesaj: Neşe Nur Akkaya ile görüştüm…

Türkiye

Bakan Gül’den flaş mesaj: Neşe Nur Akkaya ile görüştüm…

Neşe Nur Akkaya’nın uğradığı skandal saldırı ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den açıklama geldi. Gül, ‘Türkiye; birlik, beraberlik, huzur ve eşitlik içinde yaşama arzusunu kolay gerçekleştirmedi, asla da kaybetmeyecek’ dedi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 14:01 Son Güncelleme:
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Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Nişantaşı'nda saldırıya uğrayan akademisyen Neşe Nur Akkaya ile telefonla görüştüğünü bildirdi. Gül, "Geçmiş olsun dileklerimi ileterek, daima yanında olduğumuzu bilmesini istedim. Türkiye; birlik, beraberlik, huzur ve eşitlik içinde yaşama arzusunu kolay gerçekleştirmedi, asla da kaybetmeyecek. Buna hukuk geçit vermez, biz göz yummayız, millet izin vermez" dedi. 

Haluk KARAASLAN/ DHA

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