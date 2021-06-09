Bakan Gül’den flaş mesaj: Neşe Nur Akkaya ile görüştüm…

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Nişantaşı'nda saldırıya uğrayan akademisyen Neşe Nur Akkaya ile telefonla görüştüğünü bildirdi. Gül, "Geçmiş olsun dileklerimi ileterek, daima yanında olduğumuzu bilmesini istedim. Türkiye; birlik, beraberlik, huzur ve eşitlik içinde yaşama arzusunu kolay gerçekleştirmedi, asla da kaybetmeyecek. Buna hukuk geçit vermez, biz göz yummayız, millet izin vermez" dedi.

Haluk KARAASLAN/ DHA