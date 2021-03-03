Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız 2019’da bir belge açıkladı, yargı reformu strateji planı, devamında İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı. Amacımız özgür bir birey, güçlü toplum ve demokratik Türkiye. Toplumun her kesimi ile çalışmalar yapıldı. Açıklanan plan reform yolculuğunu bir adımı.

Esas itibari ile toplumsal hayat birbirine bağlı değişim içinde. Bir ülkede demokrasi açığı varsa bütçe açığı vardır. Anayasa eksiği varsa yatırımcı gitmez, hukuk güvenliğinin olduğu yere gider.

Anaysa'nın hukukun toplumun birlikte yürüme açısından çok önemli olduğunu görüyoruz. Özgürlük artarsa refah da artar. Herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz.

Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu? Siviller, siyasi partiler, anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil. Türkiye buna layık, bunu önümüzdeki dönemde yapacağına inanıyorum.

Anayasa uzlaşmayı gerektiren belge. Anayasa ilgili 19 kez değişiklik yapıldı. Biz diyoruz ki 2023’e gidiyoruz, yol değişmiş yeni bir araba. Niye şimdi AK Parti geldiği günden beri vesayetçilerle mücadele etti. AK Parti demokrasisini ayakta tuttu. Nasıl bir anayasa yapalım diye müzakereci bir yaklaşım izliyoruz. Bir anayasaya ihtiyaç var tüm partiler olarak katılımda bulunalım diyoruz. Önce insan dedik her kesimin görüşü ortaya konuldu.

'BÜYÜK TİTİZLİKLE İNCELEYECEĞİZ'

Eleştiriler çok değerlidir, büyük titizlikle inceleyeceğiz, yapıcı, ciddi eleştirileri dikkate alacağız. Bu bir kanun metni değil, iyi niyet metni. Kanun düzenlmesinde öneriler değerlendirilir. İnsan haklarına dayalı olması çok önemlidir.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci var. Tüm faaliyetler iki yıl içinde tamamlanmış olacak.

Reform dediğimiz sihirli bir değnek değildir, reform bir zihniyettir. İnsan Hakları Eylem Planı sadece mahkemelere, hakim ve savcılara değil, her alanla ilgili kamuya verilen bir hatırlatma. Vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren konuların gecikmeksizin kanunlaşacağını düşünüyorum. Vatandaşımızın her alanda olumlu etkisini hissedeceği bir süreç, en önemlisi uygulamacıların sahip çıkması.

SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK

Bir ülkenin demokratik düzeyine bakmak için katılımcılığa ve yansımasına bakılır. Siyasi partiler seçim kanunu 80 ihtilali sonucu ortaya konmuş. Siyasi partiler ile ilgili ortak bir şekilde ortaya koymak. Barajın da artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum. Keşan'daki bir gencimizin bile oyunun ülke yönetimine daha etkin katılımıyla ilgili ne gerekiyorsa o adım atılacak.

AB'NİN YAKLAŞIMI

AB'nin yaklaşımı ne olursa olsun, 'vatandaşımız en iyisine layık' yaklaşımıyla tüm reformlarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonra katılımcı bir şekilde sürecin tamamlanması. Türkiye önemli hazırlıklar yapmıştır. AB, samimi şekilde sürece katkı sağlarsa olumlu neticeler alabileceğimizi düşünüyoruz.

Gazetecileri, basın mensupları demokraside önemli bir unsurdur. Demokraside farklı görüşlerin ortaya konması güçlü bir toplum olduğunu ortaya koyar.

TUTUKLAMA VE GÖZALTI KARARLARI

Otelde, yol kenarında, havaalanında gözaltı bitecek. Bir süre verilecek. Diyelim ki 3 gün sonra dönecek ifadesini verecek. Antalya’ya ticari iş için bir yere gitmiş, hemen gözaltına alınıyor ama şimdi örneğin sabah gidip ifade verebilecek. Yedi gün 24 esaslı bir süreç olacak.

Önemli bir mesele. Toplumda infial yaratan bir konu olduğunda hakim 2005 öncesi o kişiyi tutuklanabiliyordu. 2005 sonrası değişiklikle bu bitti. 2 yıl altı cezalarda kişi cezaevine girmiyor. Toplumsal hususla ilgili değerlendirme imkanı olmadı. İki yılın altındaki cezalarda tutuklama yasakları tamamen kaldırılabilir, hakime takdir verilebilir, bu konunun muhatabı Meclis.



