Bakan Hulusi Akar’dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Hulusi Akar’dan şehit asker için başsağlığı mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari’de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz için başsağlığı mesajı yayımladı