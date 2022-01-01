Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan'a mesaj
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Doğu Akdeniz'de incelemelerde bulundu. Akar, Ege ve Akdeniz'de 3 saat 1700 kilometre uçuş yaptı. Akar, Yunanistan'a verdiği mesajda 'Sorunların diyalogla çözülmesinden yanayız' dedi. Öte yandan Türkiye'nin 2022 yılında Ege'de 3 ayrı noktada atış eğitimi yapacağı bilgisi paylaşıldı.
01 Ocak 2022, Cumartesi 13:35 Son Güncelleme:
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CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş şu canlı yayında şu bilgileri aktardı:
Bakan Akar, yılın son gününde mesaisi yoğun geçti. Bu temasları sırasında Güney istimla havadan kontrol uçağının uçuşuna da katıldılar. Akar denetim ve incelemelerde bulundu. Akar'ın bu uçağa da binmesi önemli. Havadan ihbar kontrol uçaklarını oradaki görev bölgelerindeki tüm deniz
Nawtex mesajındaki ayrıntı iki ülkenin ulusal tatillerde askeri faaliyetler olmayacağı belirtildi.