CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş şu canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Bakan Akar, yılın son gününde mesaisi yoğun geçti. Bu temasları sırasında Güney istimla havadan kontrol uçağının uçuşuna da katıldılar. Akar denetim ve incelemelerde bulundu. Akar'ın bu uçağa da binmesi önemli. Havadan ihbar kontrol uçaklarını oradaki görev bölgelerindeki tüm deniz

Nawtex mesajındaki ayrıntı iki ülkenin ulusal tatillerde askeri faaliyetler olmayacağı belirtildi.







