Bakan Karaismailoğlu açıkladı: TÜRKSAT 5B uydusunu uzaya gönderiyoruz

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalışıyoruz.

Demiryollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton. 2023 yılında 50 milyon tonun üzerine çıkacağız.

TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 6:58’de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz.

TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haberleşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak.

Yap-İşlet-Devret modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü’nün temelini atarak projemize başladık.

2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak.

DHA