Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir-Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda her alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi.

Ulaştırma ve haberleşmenin de bu süreçte büyüyen ekonominin itici gücü olarak görüldüğünü kaydeden Karaismailoğlu, şehirlere ekonomik ve sosyal canlılık kazandırıldığını, Türkiye'nin "her modda" dünya ile bağlantılarının güçlendirildiğini aktardı. Bakan Karaismailoğlu, her çağda verimli, hızlı ve konforlu bir alternatif olma özelliği taşıyan demir yolu alanında çok büyük yatırımlar yapıldığına işaret ederek, "Öyle ki son 19 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarına ayırdığımız yaklaşık 1 trilyonluk bütçenin yüzde 19'unu demir yollarına aktardık." dedi.

Cumhuriyet’in kuruluş döneminde demir yoluna önem verildiğini, 1950-2003 yıllarında ise sadece 945 kilometrelik yeni demir yolu hattı yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Demir yolu hat uzunluğumuzu 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2013 yılında yüzde 33 olan demir yolları yatırım oranını 2020'de yüzde 47'ye yükselttik ve sadece 2020 yılında demir yollarına 13,6 milyar lira yatırım yaptık. Sadece geçtiğimiz yıl demir yollarında 8 bin 664 metre tünel, 5 bin 214 metre viyadük ile birlikte, bin 213 metre iltisak hattı imalatı yaptık. Demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdik. Demir Yolu Reformu'nu başlattık."

Karaismailoğlu, halkın yarım asır boyunca sürat demir yolu adı altında özlemle beklediği yüksek hızlı tren hayalini gerçekleştirmenin de AK Parti iktidarına nasip olduğuna vurgulayarak, Türkiye'nin dünyanın sekizinci, Avrupa'nın altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldiğini ifade etti.

Ankara-Eskişehir hattının ardından hizmete alınan Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul YHT hatlarının da yüksek hızlı tren hizmetini halk için vazgeçilmez bir ulaşım hizmeti haline getirdiğine dikkati çeken Karaismalioğlu, "Öyle ki bugüne kadar YHT hatlarımızda yaklaşık 60 milyon yolcu taşındı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, hızlı tren anlamında çok önemli büyük projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Ankara-Sivas, Ankara-İzmir, Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Konya-Karaman-Ulukışla, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Kapıkule-Çerkezköy hızlı tren hattı olmak üzere toplam 3 bin 515 kilometrelik hızlı tren hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Ankara-Sivas hattında sona yaklaştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, hatta son testleri yaptıklarını bildirdi.

AA