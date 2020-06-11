Ekonomi Bakan Karaismailoglu duyurdu: Risksiz ülklere tarifeli uçuşlar başlıyor

Bakan Karaismailoglu duyurdu: Risksiz ülklere tarifeli uçuşlar başlıyor

Ekonomi

Bakan Karaismailoglu duyurdu: Risksiz ülklere tarifeli uçuşlar başlıyor

Bakan Karaismailoglu, "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır" dedi.

11 Haziran 2020, Perşembe 11:25 Son Güncelleme:
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Yeni normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşlarının ardından İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seferleri de bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden başladı.

Bakan Karaismailoglu, "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır" dedi.

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