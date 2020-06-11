Yeni normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşlarının ardından İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seferleri de bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden başladı.

Bakan Karaismailoglu, "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır" dedi.

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