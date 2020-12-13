Bakan Karaismailoğlu önemli projeler için tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Ankara-İzmir Hızlı Tren hattının altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettik. 321 kilometresi trafiğe açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimini 19 Aralık 2020 tarihinde işletmeye açıyoruz.'' dedi.
13 Aralık 2020, Pazar 20:34 Son Güncelleme:
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Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. Bugün ise yolculuğuna Kazakistan-Shalkara’dan devam ediyor. Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz.
2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik
Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5’ten yüzde 10’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.
Kağıthane – Havalimanı arasını 2021 Mayıs’ında, Gayrettepe – Havalimanı arasını ise Aralık 2021’de hizmete açmayı hedefliyoruz.
Halkalı-İstanbul Havalimanı hattını da 2022’nin ilk yarısında açmayı hedefliyoruz.
Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu Kömürhan Köprüsü, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi, Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü, Eruh-Siirt Yolu (Zarova Köprüsü), Tohma Köprüsü, Kızılcahamam Tünellerinin açılışlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz.