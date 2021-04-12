Türkiye Bakan Karaismailoğlu'ndan metro müjdesi! 2022 yılı sonunda açılacak

Bakan Karaismailoğlu'ndan metro müjdesi! 2022 yılı sonunda açılacak

Türkiye

Bakan Karaismailoğlu'ndan metro müjdesi! 2022 yılı sonunda açılacak

Bakan Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının 2022 yılı sonunda açılmasını planladıklarını duyurdu.

12 Nisan 2021, Pazartesi 11:01 Son Güncelleme:
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Bakan Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını bildirdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy- Kirazlı metro inşaatında incelemelerde bulundu. Bakırköy- Kirazlı metro hattının tamamladığında saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine ulaşacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Bakırköy(Sahil)-Bahçelievler-Güngören-(Bağcılar) Kirazlı Metro hattımızın; Bakırköy (İDO) - İncirli istasyonları arası yaklaşık 3,1 kilometre çift hat TBM Tünel imalatlarını tamamladık. İncirli makas yapısının tamamlanması üzerine, TBM Tünel imalatı İncirli İstasyonundan Kirazlı'ya doğru yeniden başladı. İstasyonlarda kaba inşaat, tünellerde kalıcı iç kaplama işlerine devam ediyoruz. NATM ve Acil Çıkışlar için toplam 11 şaft açıldı. Yalnız acil çıkışlar için 3 şaft, TBM makinesinin çıkması için ise Kirazlı da 1 şaft hazırlıkları devam ediyor. Metro inşaatımızın; tünel kazı çalışmalarının yüzde 66'sı, istasyon betonarme işlerinin yüzde 47'si ve ray serimi işlerinin yüzde 25'i tamamlanmıştır. Projede toplam fiziki ilerlememiz yüzde 62'dir. Projemizi 2022 yılı sonunda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi. 

AA


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