Bakan Kasapoğlu Cenk Tosun'u aradı ve iyi dileklerini iletti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun’u telefonla arayarak kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
12 Nisan 2021, Pazartesi 15:41 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağlığı hakkında detaylı bilgi alan Kasapoğlu'nun, Tosun'un en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisinde bulunduğu ifade edildi.
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