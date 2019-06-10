Bakan Kasapoğlu destek için İzlanda'ya gidiyor

Bakan Kasapoğlu destek için İzlanda'ya gidiyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla İzlanda'ya gitme kararı aldı