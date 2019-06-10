Bakan Kasapoğlu destek için İzlanda'ya gidiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla İzlanda'ya gitme kararı aldı

10 Haziran 2019, Pazartesi 12:18 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu destek için İzlanda'ya gidiyor

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için dün İzlanda'ya giden A Milli Takım'a büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcularımız havalimanında saatlerce bekletilen, eşyaları didik didik arandı.

BAKAN KASAPOĞLU İZLANDA'YA GİDİYOR

Yaşananların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla İzlanda'ya gitme kararı aldı.

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